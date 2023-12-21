وفاة الفنان عبد الله مراد مدير عام السيرك القومي الأسبق

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، الفنان الدكتور عبد الله مراد، مدير عام السيرك القومي الأسبق، وسيشيع جثمانه عقب صلاة العصر بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين القاهرة.

عبدالله مراد صاحب الجسم الرياضي، ولاعب الأكروبات الذى عمل مديرا للسيرك القومي، كما عمل بالسينما المصرية في مطلع الستينيات، وشارك بأدوارا مساعدة في الأفلام السينمائية، والمسلسلات التليفزيونية منها: فيلم "صاحب الجلالة "عام ١٩٦٣، ومسلسلات "الأبطال" عام ١٩٩٦، و"الملك فاروق" عام ٢٠٠٧، و"رقم مجهول" عام ٢٠١٢، و"عد تنازلي" ٢٠١٤، و"ولاد السيدة" ٢٠١٥، و"مولانا" عام ٢٠١٧، و"ليالي أوجيني" عام ٢٠١٨ وغيرها.

كما لعب دورا مميزا فى مسرحية "البغبغان" عام ١٩٨٣، مع الفنان محمد صبحي، وأيضا مسرحية "البهلوان".

وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم " لف ودوران" الذي عرض عام ٢٠١٦، من تأليف منة فوزي، وإخراج خالد مرعي، ومن بطولة الفنانين: أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، وأنعام سالوسة، وميمي جمال، وصابرين، وبيومي فؤاد، وجميلة عوض.

كما كانت آخر أعماله الدرامية في مسلسل "ليالي أوجيني" الذي عرض في شهر رمضان عام ٢٠١٨، سيناريو سماء عبدالخالق، وإنجي القاسم، ومن بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، وإنجي المقدم، انتصار، وأسماء أبو اليزيد.