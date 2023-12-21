محافظ المنوفية: حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة وإزالة الإشغالات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على الاستمرار فى شن الحملات المكثفة لرفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة وتجمعات الأتربة والتعامل الفورى معها أولا بأول للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة.

وفي هذا الصدد، تواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة شن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع فى رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة وأمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية لتحسين الرؤية البصرية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، فضلاً عن المتابعة اليومية لمنظومة النظافة ومراجعة عقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومراقبة السيارات المحملة بالتراكمات وخطوط السير أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة.

واستمرارًا لتكثيف المرور الميدانى لعودة الأمن والانضباط للشارع المنوفي ورفع كافة الإشغالات والتعديات التى تعوق الحركة المرورية أمام المواطنين.

وتم تنظيم حملات إشغالات مكبرة بعدد من شوارع المراكز والمدن لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق وهيبة الدولة.