فى عيد العلم.. "قطاع المتاحف" يعرض تاريخ افتتاح الجامعات المصرية

احتفل قطاع المتاحف، التابع لوزارة السياحه والأثار، بيوم العلم المصري، والذى نحتفل به فى 21 من ديسمبر منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو تاريخ افتتاح جامعة القاهرة فى عام 1908م.

ونشرت الصفحة الرسمية لقطاع المتاحف على "فيس بوك": "العلم هو أهم طريق للتقدم والتطور وتحسين حياة الأفراد وتطوير المجتمعات؛ نشأت حضارة مصر العظيمة على أسس ثابتة من مختلف العلوم والفنون فكان لمصر مكانة عظيمة على مر الزمان في نشر العلم والمعرفة فهي منارة للعلم والعلماء منذ فجر التاريخ وحتى الآن. تحتفل مصر في21 ديسمبر بيوم العلم المصري منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو تاريخ افتتاح جامعة القاهرة في عام 1908م".

واضافت: "للجامعات المصرية دورًا هامًا في رحلة العلم في مصر فهي من أهم المؤسسات التي ساهمت في نشر العلم والمعرفة مثل جامعة الأزهر ثالث أقدم جامعة في العالم، وجامعة القاهرة "جامعة فؤاد الأول"، وجامعة الإسكندرية "جامعة فاروق الأول"، وجامعة عين شمس "جامعة إبراهيم باشا"، وجامعة أسيوط أول جامعة في صعيد مصر، حيث تُعد من أقدم الجامعات في مصر والعالم العربي. تضم جامعاتنا المصرية العديد من الكليات والمعاهد التي تقدم تخصصات مختلفة في مجالات العلوم الإنسانية والطبية والهندسية والتكنولوجية والفنية والأدبية والقانونية والاقتصادية والإدارية وغيرها".

وتابعت: "كما تسعى دائمًا إلى تطوير برامجها الأكاديمية وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والباحثين، وتشجيع الابتكار والإبداع والتفوق الأكاديمي".

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