غدا.. "لغة الضاد" احتفالية فى متحف الطفل

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، فى الواحدة من ظهر غد الجمعة احتفالية بعنوان " لغة الضاد لغة الشعر والفنون "، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة واحتفالا باليوم العالمي للغة العربية .

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ، ان اللغة العربية تعد ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.

وأكد حلمي، ان اللغة العربية اشتهرت منذ زمن بعيد بمساهمتها في الشعر والفنون فهي لغة ذات قوّة راسخة وأبدَعت آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب، ولذا تقرر أن يكون شعار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 هو العربية: لغة الشعر والفنون .

اشار الدكتور نبيل حلمى الى أن احتفالية اليوم العالمي للغة العربية تأتى بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ويرأسها عمرو البسيوني وذلك من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل تحت إدارة دكتورة جيهان حسن، وحرصا من جمعية مصر الجديدة على تعميق الإنتماء لدى الأطفال والنشأ وتعريفهم بقدر ومكانة اللغة العربية حتى يشعروا بالفخر بعراقة لغتهم.

كما بين حلمى، ان فعاليات الاحتفالية تتضمن عدد من الأنشطة في مقدمتها ورشة فنية لرسم تصميم الحروف العربية وورشة أشغال فنية بالورق والفوم وأخرى لرسم حروف عربية زخرفية على وجوه الأطفال بالإضافة إلى عرض لمسرح العرائس.