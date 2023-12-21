إعلان نتائج مسابقتي الطالب والطالبة المثاليين والشطرنج في احتفالية بجامعة القناة

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، طلابه الفائزين بمسابقتي الطالب والطالبة المثاليين ودوري الشطرنج ، مُعلنا مجموعة متميزة من الأنشطة الطلابية خلال أجازة نصف العام.

جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على الاحتفالية التي أقيمت بقاعة مجلس التعليم والطلاب، بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتكريم الفائزين بمسابقتي الطالب والطالبة المثاليين ودوري الشطرنج.

جاء الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

وشهد الحفل تكريم لجان التحكيم لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين، حيث تم تكريم الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتورة هبه الله الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، والدكتور أيمن جمعة مدير عام الإعلام بالجامعة .

وبتنظيم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة وممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

وأسفرت نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثاليين عن فوز الطالب محمد خالد لطفي بكلية التجارة بالمركز الأول، والطالب طارق علي السيد كلية الطب البشري بالمركز الثاني، والطالب أحمد عبد الهادي كلية الصيدلة بالمركز الثالث.

بينما حصلت الطالبة منه محمد غنيم كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الأول طالبات، تليها في المركز الثاني الطالبة منة الله شريف محمد كلية العلوم، وفي المركز الثالث جاءت مريم جمال نفادي بكلية الصيدلة.

تنافس في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين 43 طالب وطالبة يمثلون 14 كلية.

كما تم خلال الحفل تكريم لجنة تحكيم مسابقة الشطرنج من الاتحاد المصري للشطرنج وهم : مصطفى السيد العربي رئيس لجنة التحكيم، ومحمد أبو الفتوح، ووليد محمد جابر أعضاء اللجنة.

وقد جاءت نتائج مسابقة الشطرنج كالتالي: حصول الطالب محمد محمد الحلواني كلية الزراعة على المركز الأول، والطالب محمد أحمد إبراهيم كلية الطب البشري على المركز الثاني، أما المركز الثالث فجاء من نصيب الطالب محمد سيد حميد كلية الهندسة.

أما عن الفائزات من الطالبات في مسابقة الشطرنج فهن: الطالبة دعاء محمد عبد العاطي كلية التربية بالمركز الأول، والطالبة سلمى صالح الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية في المركز الثاني، وأخيراً مريم إبراهيم جاد كلية الطب البيطري حصلت على المركز الثالث.

شارك بمسابقة الشطرنج 76 طالب وطالبة يمثلون جميع كليات الجامعة.

وخلال الاحتفالية قام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتسليم المكرمين والفائزين شهادات التقدير، مثمناً جهود القائمين على تنظيم تلك المسابقات، ومؤكداً أن الهدف الأساسي منها هو فرز واختيار العناصر المتميزة لتشكيل منتخبات الجامعة المشاركة في اللقاءات القمية.

وفي نهاية الحفل - تم التقاط الصور التذكارية مع القيادات الجامعية والسادة المكرمين.