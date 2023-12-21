دهس مواطن.. تجديد حبس سائق سيارة بقصر النيل

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة عابدين، تجديد حبس سائق في اتهامه، بدهس ميكانيكي، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

ووجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، والإستعلام عن السيارة، وعرضه علي الطب الشرعي.

كان تبلغ لقسم شرطة قصر النيل يفيد وفاة فني ميكانيك بإحدى الهيئات، متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذت بالفرار، حال عبوره الطريق أعلى أحد الكباري.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتم ضبط قائد السيارة.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالي عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.