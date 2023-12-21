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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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استقبل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك.

وقال رئيس الإنجيلية: "رسالة الميلاد فرح ومحبة وسلام للعالم، ولقاؤنا مع غبطتكم يعكس عمق روابط المحبة".
ومن جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، وقال "سعادتنا كبيرة اليوم بالتهنئة، وميلاد السيد المسيح بداية جديدة وحياة محبة".

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