اليوم.. انطلاق أولى ليالي عرض "أنوف حمراء" بمسرح مركز الهناجر

يفتتح الفنان شادي سرور، مدير مركز الهناجر للفنون، أولى ليالي العرض المسرحي "أنوف حمراء"، في الثامنة مساء اليوم الخميس، بمسرح مركز الهناجر في ساحة دار الأوبرا، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف قطاع شئون الانتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال.

"أنوف حمراء" نتاج ورشة مركز الهناجر للفنون، ومن إخراج محمد الصغير، بالتعاون مع محمد السعدني، ومن تأليف موسيقي لمحمد مصطفى، واستعراضات هاني حسن، بالإضافة إلى ديكور ورشة الهناجر.

تدور القصة حول فرقة مسرحية تواجه العديد من التحديات أثناء تقديمها لعرض "أنوف حمراء"، سواء على المستوى المجتمعي أو الاقتصادي، وكيفية التعامل مع تلك المصاعب.

ويتميز العرض بمشاركة عدد من الفنانين الشباب مثل محمد السعدني، نور شادي، باسم أمام وغيرهم، الذين سيقدمون أداء فنيا مميزا ومليئا بالحيوية.