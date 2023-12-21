ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. انطلاق أولى ليالي عرض "أنوف حمراء" بمسرح مركز الهناجر

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يفتتح الفنان شادي سرور، مدير مركز الهناجر للفنون، أولى ليالي العرض المسرحي "أنوف حمراء"، في الثامنة مساء اليوم الخميس، بمسرح مركز الهناجر في ساحة دار الأوبرا، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف قطاع شئون الانتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال.

"أنوف حمراء" نتاج ورشة مركز الهناجر للفنون، ومن إخراج محمد الصغير، بالتعاون مع محمد السعدني، ومن تأليف موسيقي لمحمد مصطفى، واستعراضات هاني حسن، بالإضافة إلى ديكور ورشة الهناجر.

تدور القصة حول فرقة مسرحية تواجه العديد من التحديات أثناء تقديمها لعرض "أنوف حمراء"، سواء على المستوى المجتمعي أو الاقتصادي، وكيفية التعامل مع تلك المصاعب.

ويتميز العرض بمشاركة عدد من الفنانين الشباب مثل محمد السعدني، نور شادي، باسم أمام وغيرهم، الذين سيقدمون أداء فنيا مميزا ومليئا بالحيوية.

شادي سرور مركز الهناجر للفنون أنوف حمراء محمد الصغير