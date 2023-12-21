وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي للفتيات بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة الخياطة بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، الإختبار النهائى للدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة للمتدربات ، بوحدة التدريب المتنقلة بتل بنى عمران بمركز ديرمواس ، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهنى لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلى والخارجى بقرى ونجوع المحافظات ، لتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة بمنشىت القطاع الخاص والإستثمارى أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الدورات التدريبية التى يجرى توفيرها لشباب المحافظة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهنى التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات من أجل التشغيل والحصول على فرص عمل لائقة ، وتكثيف البرامج التدريبية المقدمة للشباب ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وأضافت انه يمكن للشباب من الجنسين لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على تلك الدورات من خلال مراكز التدريب الثابتة او إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج على شهادة معتمدة تؤهله للعمل فى القطاع الخاص والإستثمارى ..

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