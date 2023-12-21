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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره البريطاني حول الأوضاع في غزة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره البريطاني
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات التي أجريت مع وزير الخارجية البريطاني تركزت حول العلاقات الثنائية، وأيضا التطورات الخاصة بالحرب على غزة،  واستمرار الوضع الإنساني المأساوي الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمدنيين في القطاع، علاوة على ضرورة وقف إطلاق النار، ونفاذد المساعدات الإنسانية بكثافة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

وأضاف شكري خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المباحثات تركزت على العمل المشترك في إطار إصدار قرار جديد من مجلس الأمن، وهو قرار إنساني في المقام الأول، إذ يتعامل مع نفاذ المساعدات بشكل يلبي الاحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد، أن المملكة المتحدة وعضويتها الدائمة بمجلس الأمن يضع عليها مسؤولية خاصة في تناول القضايا سواء كانت في غزة أو غيرها في منطقتنا.

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وزير الخارجية سامح شكري سامح شكري غزة