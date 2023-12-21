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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غلق كلى لمحور كمال عامر بالاتجاه القادم من الدائرى يومى الجمعة والسبت

غلق محور الفريق كمال
غلق محور الفريق كمال عامر
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أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وصيانة الطرق والمحاور والكبارى بنطاق المحافظة، ستقوم الشركة القائمة على أعمال محور الفريق كمال عامر بتنفيذ أعمال اختبار أحمال المحور بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى " محور المنيب " إتجاه الطريق الدائرى " القوس الغربى " تحديداً المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

وتشير محافظة الجيزة، إلي أن الامر سوف يستلزم تنفيذ غلق كلى بالإتجاه المذكور لمدة يومين على النحو التالى :-

يوم الجمعة الموافق 22 /12 /2023 إبتداءاً من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

يوم السبت الموافق 23 /12 /2023 إبتداءاً من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة القائمة على الأعمال بإتخاذ مايلزم نحو إرشاد قائدى المركبات بمحيط الأعمال وتيسير حركة المرور مع مراعاة التوقيتات المعلنة للإنتهاء من الأعمال وعودة حركة المرور أعلى المحور لطبيعتها فور الإنتهاء.

كما كلف محافظ الجيزة رؤساء أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات .

وقامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

محافظة الجيزة غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر ب المنيب رفع كفاءة وتطوير وصيانة الطرق والمحاور والكبارى إختبار أحمال المحور بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى محور المنيب