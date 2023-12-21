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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وحدة حياة كريمة تتفقد نسب تنفيذ مشروعات قرية وادى الرديسية بإدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرية الرديسية بإدفو
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قامت وحدة حياة كريمة بأسوان بإشراف اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بتفقد ومتابعة نسب تنفيذ عدد 26 من المشروعات بقرية وادى الرديسية بمركز إدفو والتى تضم 17 قرية فرعية وتابع بإجمالى 10 آلاف نسمة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لتفقد معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطويرالشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى بأنه تم الإنتهاء من عدد 14 مشروع بنسبة 100% تضم مشروعات إنشاء 2 مكتب بريد ، ومركز للشباب ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد وصيانة شاملة وبسيطة لعدد 5 مدارس ،  بجانب 6 مشروعات تشمل وإحلال وتجديد وتوصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالقريه وتوابعها.

وأوضح أن هناك 5 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها مابين 90 إلى 95% تضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومحطة الصرف والمعالجه ، لافتاً إلى أن هناك 7 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها ما بين 40 إلى 85 % وتضم مشروعات إنشاء مبنى الأسرة والطفولة ، وتوصيل الغاز الطبيعى والوصلات المنزليه للصرف الصحى ، بجانب أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، وأيضاً إعادة تأهيل رافع المياه وشبكات الإتصالات الأرضية .

وأشار السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل لتلافى كافة الملاحظات المرصودة وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول ، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

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