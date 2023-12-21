ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هاني محروس يطرح أغنية "قلبي معاك" لـ مصطفي حجاج

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طرح المنتح هاني محروس أغنية "قلبي معاك" للمطرب مصطفي حجاج، عبر قناة nj music علي اليوتيوب.

وتعد أغنية "قلبي معاك" أولي تجارب هاني محروس في عالم الإخراج الموسيقي.

الأغنية من إخراج و إنتاج هاني محروس، كلمات وألحان عزيز الشافعي، مهندس ديكور كامبا، مدير تصوير إسلام هشام، مخرج منفذ فتحي السيد.

من ناحية أخرى شارك مصطفى حجاج كممثل لأول مرة  في مسرحية "صوابع زينب"، والتي تم عرضها في موسم الرياض.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية أم لديها 3 بنات هم "سندس" و"نانسي" و"داليا" وتسعى لتزويجهن ولكنها تعاني بسبب شخصياتهن، لذلك تتفق مع المعلم عنتر الذي يحبها ويرغب في الزواج منها ويضعان خطة لتزويج الفتيات.

هاني محروس قلبي معاك مصطفى حجاج عزيز الشافعى