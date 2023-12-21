مقابلات شخصية للمتقدمين للحصول على فرص العمل في الإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية مقابلات شخصية لشباب من المتقدمين للعمل على مهنة مندوب، بالتعاون مع إدارة إحدى شركات قطاع التامينات علي الحياة ، والراغبين في العمل بالشركة وعددهم 20 شاب ، وذلك في اليوم الأول من بدء المقابلات الشخصيه والمستمرة لمدة 3 أيام.

ويأتي ذلك فى ضوء جهود المديرية لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى العاملة فى نطاق المحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع تلك الشركات بصفة دورية ومستمرة من خلال الأجهزة التابعة للمديرية ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين للعمل فى منشآت القطاع الخاص بشكل لائق ، وتفعيل دور أجهزة المديريات فى هذا الشأن للحد من معدلات البطالة ، مضيفاً انه جرت المقابلات مع مسئولي الشركة بقاعة المديرية.

وأكد الاستمرار فى توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب من خلال المديرية ومناطقها ومكاتبها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة ودعم العمل والإنتاج بالكوادر البشرية المؤهلة.

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