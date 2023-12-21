محافظ أسوان: فتح أسواق أسبوعية جديدة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بفتح أسواق جديدة، وإقامة أكثر من سوق أسبوعى بالمراكز والمدن والقرى لزيادة أيام الأسواق الأسبوعية، والتى من بينها فتح سوق جديد بمنطقة المعمارية التابعة لمدينة البصيلية بإدفو وهو ما يساهم بدوره فى توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتحقيق التوازن المطلوب الذى يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مناسبة لتلبى إحتياجات القاعدة العريضة من المواطنين ، وبأفكار خارج الصندوق بحلول مبتكرة.

وكلف مسئولى المحليات ومديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات المختصة لمواصلة إقامة المعارض ودعمها بالسلع المختلفة بأسعار الجملة والمصنع ، مع توعية المواطنين بجودة المنتجات والمعروضات فى المواقع المختلفة للإقبال عليها.

وأكد أشرف عطية أنه فى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تستكمل الأجهزة الرقابية واللجان المشتركة دورها لضبط حركة تداول السلع بالأسواق وخلق حالة من التوازن فى أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية لمجابهة الجشع والاحتكار بالشكل الذى يحقق طموحات وآمال المواطنين لإتخاذ الإجراءات الحازمة للغير ملتزمين من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.