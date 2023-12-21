الزمالك يعود إلي القاهرة بعد خوض لقاء ساجرادا الأنجولي

عادت اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلي القاهرة بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث.

وضمت بعثة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.