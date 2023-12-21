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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بلينكن يؤكد لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا التزام بلاده بإقامة الدولة الفلسطينية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظرائه، الفرنسية كاثرين كولونا والألمانية أنالينا بيربوك والبريطاني ديفيد كاميرون على التزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم الخميس - أن بلينكن شدد على أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في غزة وضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والحاجة إلى منع المزيد من تصعيد الصراع.

وحث وزير الخارجية الأمريكي وزراء خارجية الدول الثلاثة على التعاون مع الشركاء لدعم الأمن البحري.. كما ناقش الوزراء المساعدة والدعم لأوكرانيا في عام 2024.

الدولة الفلسطينية بلينكن