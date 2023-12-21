الإصابات تظهر ملامح التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ديبورتيفو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم نحو ملعب "مينديزوروزا"، حيث معقل ديبورتيفو ألافيس، والذى يستضيف نظيره ريال مدريد مواجهة، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا.

وكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفنى للفريق الملكى، ان تلك المبارة تشهد عودة الحارس كيبا أريزابالاجا للتشكيلة الأساسية، حسبما أعلن خلال المؤتمر الصحفي، بينما يتواجد ناتشو في قلب الدفاع لتعويض ألابا، وفران جارسيا كظهير أيسر لسد مكان فيرلاند ميندي، بعدما ضربت الإصابات الفريق فى الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع ان يخوض الفريق الملكى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فاسكيز، روديجر، ناتشو، وفران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، وإبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، خلف المتصدر جيرونا بفارق نقطتين، بينما يأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.