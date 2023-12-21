وزارة العمل : متابعة الدورات التدريبية المجانية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا

تابعت مديرية العمل بمحافظة المنيا، الدورات التدريبية المجانية التى يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية، وتجهيز الورش التدريبية والتأكد من إنتظام البرامج التدريبية وفق الخطة الموضوعة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى والتى تتعاون فيها المديرية مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود المديرية لدعم الشباب من الجنسين من خلال تدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية والتى توفرها للشباب مجاناً وفق أحدث اساليب التدريب العالمية.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، ودعم ومساندة الشباب فى الحصول على فرص عمل لائق.

وأضافت مدير المديرية أنها تابعت الدورات التدريبية والتى تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم علي المهن المطلوبة لسوق العمل ، منوهة إلى انه يحصل المتدربين على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل في نهاية التدريب، كما يحصل المتدرب على بدل انتقال نقدي يومياً ، كما يتسلم المتدربون الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب مجاناً، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

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