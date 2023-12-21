"أسرار النجاح" على مائدة مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بطور سيناء

استضافت مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وجرى إلقاء محاضرتين الأولى حول “أسرار النجاح” والثانية عن “ فن المذاكرة”، بمشاركة العشرات من طلاب المدرسة من مختلف الصفوف الدراسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم، وكيل المديرية، وكان في استقبال الفريق القائد أحمد عبد الله، مدير المدرسة.

يأتي اللقاء ضمن خطة المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي للعام الدراسي 2023/ 2024، وهدف إلى التعرف على أسرار أهل النجاح، والطريقة الفعالة للمذاكرة، والطرق والاستراتيجيات التي نستعملها للمذاكرة بشكل أفضل.

أكد فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، في المحاضرة الأولى، أن الناجحين أناس عاديين جدًا، وحياتهم فيها تقصير واخفاقات وضياع، ولكنهم يحسنون جيدًا كيفية التعامل مع كل هذه الأشياء، كما أكد أن النجاح حال وليس صفة، يستمر بمواجهة المشكلات، وينتهي بالهروب منها، يستمر بالتعامل مع الأخطاء، وينتهي بعدم الاعتراف بها وإنكارها، وجمع أسرار النجاح في خمسة أسرار وهي: الاعتراف بالتقصير وعدم اختلاق الأعذار، والاعتذار عند الخطأ وعدم الخجل، والسؤال عند عدم الفهم واختلاط الأمور، وعدم التردد في تعديل المسار في حالة سلوك طريق خطأ، وأخيرًا القيام بكل عزة وإصرار في حالة الفشل أو الانتكاسة.

بينما في المحاضرة الثانية جرى استعراض بعض النصائح لمساعدة الطالب على المذاكرة بذكاء منها: تحديد الهدف من جلسة المذاكرة، بحيث يتناسب مع فترة الجلسة والتي تتراوح مدتها الزمنية ما بين 25- 30 دقيقة.

كما وجهت المحاضرة بضرورة أخذ قسط من الراحة وسط جلسات المذاكرة تتراوح ما بين 5- 10 دقائق، وشددت على أهمية تخصيص مكان للمذاكرة؛ لأنه يساعد على استرجاع المعلومات، وضرورة ربط الحقائق بالمفاهيم وحذرت من الحفظ فقط دون فهم.

كما أشارت المحاضرة إلى ضرورة تعليم الآخرين بمعنى أن يشرح الطالب للآخرين حتى ولو لنفسه؛ وذلك لاختبار ما جرى تحصيله خلال الجلسة، كما وجهت بضرورة ربط المعلومات بعضها ببعض حتى يسهل استرجاعها.

وفي ختام المحاضرتين جرى اكتشاف عدد من الموهوبين في المجالات المختلفة في الإلقاء والغناء والرسم، كما جرى استعراض جائزة المبدع الصغير 2024 وشروط مجالاتها .

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