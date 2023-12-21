إعلان تشكيل مركز الدعم الأكاديمي بجامعة القناة

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لافتا إلى أن الامتحانات العملية والشفوية للكليات بدأت خلال الأسبوع الحالي، وفقا للجداول الزمنية التي أقرتها مجالس الأقسام المختلفة، مؤكداً أن هناك التزاما كاملا بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد مجلس التعليم والطلاب برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومشاركة وكلاء الكلية لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع.

بدأت الجلسة - بتقديم الدكتور محمد عبد النعيم الشكر إلى الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب على جهدها المبذول خلال فترة توليها منصب مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، متمنياً لها التوفيق، واصلا التهنئة إلى الدكتور تامر شوقي عبد المنعم الأستاذ بكلية الزراعة؛ لتوليه منصب مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة.

كما أعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تشكيل مركز الدعم الأكاديمي والذي يضم كل من: الدكتورة مروة إبراهيم سعد الدين الأستاذ المساعد بكلية العلوم لجنة إعداد الدورات التدريبية والمؤتمرات الطلابية السنوية للبحوث والإبداع، الدكتورة هبة الله محمد عبد الحميد الأستاذ المساعد بكلية الزراعة لجنة دعم الطلاب المتفوقين والمبتكرين، والدكتورة رحاب حسن كفل الأستاذ المساعد بكلية التمريض لجنة دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة هدى محمد الشوادفي المدرس بكلية الألسن لجنة دعم الطلاب المتعثرين، والدكتورة سمر فتحي صديق مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة عضوا وإبراهيم السيد أحمد زيد مدير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة عضوا، وعبد الله عامر مسلم مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب عضوا.

وفيما يخص الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول- أكد "عبد النعيم" ضرورة الالتزام بمواعيد وضوابط حسن سير العملية الامتحانية المدرجة في دليل الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، مُعلنا أن أيام 20،8،7 يناير القادم إجازة من الامتحانات بمناسبة أعياد الميلاد، ويوم 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة.

وشدد على الالتزام التام بوضع الامتحانات من المناهج الدراسية التي درسها الطالب خلال العام الجامعي، مع التنوع في الأسئلة، وأن تكون في مستوى الطالب المتوسط، إلى جانب الالتزام بتأمين الامتحانات، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكيد على عدم اصطحاب الطلاب للساعات والسماعات والهواتف الذكية .

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه على الكليات الإعلان عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالامتحانات للطلاب سواء في لوحة الإعلانات، أو على مواقع التواصل الخاصة بالكليات.