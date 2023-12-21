«الرعاية الصحية» تبحث سبل علاج أمراض وأورام الدم والأدوية البيولوجية

استقبل الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، وفد شركة AbbVie، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

ترأس وفد شركة أبڤي AbbVie، الدكتورة آمال مخلوفي، المدير الإقليمي للشركة بشمال أفريقيا، كما ضم الوفد الدكتور أسامة الظايط، والدكتور علي عامر، والدكتورة شيماء سعد، والدكتور أحمد رشاد.

تناول اللقاء، بحث آليات التعاون الاستراتيجية بين الجانبين، وكيفية الشراكة بما يضمن تعزيز القطاع الصحي المصري بشكل عام وهيئة الرعاية الصحية بشكل خاص.

وأوضح البيان، خلال اللقاء تم التباحث حول عقد اتفاقية توأمة بين الهيئة الرعاية الصحية والشركة، فيما يخص علاج أمراض وأورام الدم، وأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية في علاج أمراض الدم، بصفة عامة، وبما يدعم تناقل الخبرات، وتبادل المعرفة في مجال الأدوية البيولوجية.

يأتي ذلك في إطار توجه هيئة الرعاية الصحية القائم على تبني ودعم الشراكات الناجحة، كونها أحد الأدوات المهمة التي يجب النظر إليها لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

شهد اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والمشرف العام على شؤون الإمداد بالهيئة، الدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثة بالهيئة، الدكتور مصطفى غراب، المشرف العام على الشراكات مع القطاع الدوائي وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

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