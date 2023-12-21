تراجع أسعار البصل في الأسواق اليوم والكيلو يسجل 20 جنيها

تراجعت أسعار البصل، في الأسواق المصرية اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، بشكل كبير، بعد أن شهد ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة خلال الأيام الماضية، تراوح كيلو البصل خلالها من 50 إلى 55 جنيها للكيلو، وذلك بعد تراجع سعر البصل اليوم في الأسواق ليسجل كيلو البصل الأبيض الجديد حوالي 20 جنيها للمستهلك.

وبحسب تصريحات مسئولين في وزارة التموين، فإنه نتيجة قرب موسم حصاد موسم البصل، الذي تمت زراعته فى شهر أغسطس 2023 الماضي، وتصل المساحة المزروعة بصل، في مصر إلى 250 ألف فدان، ويتم إنتاج 3.6 مليون طن سنويا، ويكون جزءا كبيرا من المحصول للاستهلاك المحلي، والجزء الآخر يتم تصديره.

ومع وقف التصدير بجانب الحملات الرقابية و التفتيشية، التى تشنها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، ستنخفض أسعار البصل محليا قريبا.

يأتي سعر البصل في الأسواق التجارية اليوم ، ليسجل نحو 20 جنيهاً، وذلك بعد أن وصل سعره منذ أيام إلى 50 جنيها، عقب موجة ارتفاع الأسعار، التي ضربت كافة السلع الأساسية.

سبب انخفاض أسعار البصل

ويرجع السبب تراجع أسعار البصل في الأسواق المصرية خلال هذه الأيام إلى زيادة الكميات المعروضة من البصل في الأسواق، بعد أن طرحته وزارة التموين بكميات كبيرة بسعر 20 جنيها في كافة المنافذ التابعة للوزارة.

ووفقا لتوقعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه ستستمر أسعار البصل في مصر في التراجع خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن أن يصل سعر البصل إلى 12 جنيها فى غضون أيام.