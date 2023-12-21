كأس العالم للأندية 2023.. الأهلي يفتح التدريبات لوسائل الإعلام قبل مواجهة أوراوا

يفتح الأهلي مران الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، أمام لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة 15 دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية

ويتحدث بعض لاعبي الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني غدا الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوروا الياباني والتي ستقام في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.