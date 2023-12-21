كأس العالم للأندية 2023.. الأهلي يخوض مرانه الختامي استعدادا لمواجهة أوراوا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني في مونديال الأندية.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا ريد دياموندز الياباني في الرابعة والنصف غدًا الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، منح لاعبي الأهلي راحة من المران أمس الأربعاء، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

وسيخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكان الأهلي تلقى هزيمة من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد يوم الاثنين الماضي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.