طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بسرقة الدراجات النارية بالأميرية

أمرت جهات التحقيق بالأميرية بطلب صحيفة الحالة الجنائية لميكانيكي لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك بدائرة قسم شرطة الأميرية، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وكانت قررت في وقت سابق بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط "ميكانيكى" – له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم ، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية واعترف بارتكاب واقعتى سرقة أخرى، وأقر بتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله"سيئ النية" عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط الدراجات المستولى عليها وأقر أنه على علم بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.