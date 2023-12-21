ضبط صاحب مصنع طوب بتهمة تجميع أسطوانات غاز مدعم في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الخارجين عن القانون.

ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط صاحب مصنع طوب لقيامه بتجميع عدد 220 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كيلو لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، حيث تم مصادرة المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.