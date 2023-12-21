تجارة حلوان تحرز المركز الأول في بطولة كرة القدم بكليات الجامعة

اختتمت بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان التي نظمتها إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفاز بالمركز الأول في البطولة فريق كلية التجارة وإدارة الأعمال، بينما حصل فريق كلية التربية الرياضية على المركز الثاني، فيما احتل فريق كلية الخدمة الاجتماعية المركز الثالث.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة علي أهمية مثل هذه الأنشطة في تعزيز قدرات الشباب وصقل مواهبهم في مختلف المجالات، كما حثهم على تشكيل فريق يمثل الجامعة في المنافسات الرياضية المحلية والدولية.

وصرح رئيس جامعة حلوان "نقدم كافة الدعم لطلاب الأنشطة لذا ضاعفنا مكافآت الفوز لتشجيع الطلاب وجذب الموهوبين".

ونظمت البطولة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بإشراف الأستاذ هشام رفعت، قائم بعمل أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ أيمن عبد العزيز مدير الإدارة.