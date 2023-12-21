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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بلينكن: المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تحسنت منذ زيارتي الأخيرة لإسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحسنت منذ زيارته الأخيرة إلى إسرائيل.

وأشار بلينكن، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إلى فتح إسرائيل لمعبر كرم أبو سالم، وزيادة تدفق المساعدات لتشمل الوقود.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن دول المنطقة ترغب في العمل مع واشنطن، مؤكدا التواصل مع الشركاء العرب في المنطقة.

كما أكد بلينكن أن مساعدة بلاده لأوكرانيا ليست فقط للتغلب على روسيا، بل كي تكون في وضع أفضل، قائلا إن "هناك 30 دولة في العالم تساعد أوكرانيا من أجل بناء جيشها وهناك إصلاحات اقتصادية وسياسية بما يسمح بدخول الاستثمارات إلى أوكرانيا".

ورأى أن روسيا اليوم أضعف عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، وأن حلف شمال الأطلسي أصبح أقوى.

بلينكن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة