مسئول في حماس: لن نطلق سراح الرهائن قبل وقف الهجمات الإسرائيلية

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إنه لن يتم إطلاق سراح أي رهائن إسرائيليين، إلا إذا أوقفت إسرائيل هجماتها العنيفة على قطاع غزة مع دخول المزيد من المساعدات لغزة.

وأضاف أن حماس "ليست مستعدة لمناقشة إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، حتى تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع ويزيد حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".

وتابع مسؤول حماس: "قضية الأسرى يمكن التفاوض حولها بعد هذين الأمرين. لا نستطيع الحديث عن مفاوضات في وقت تستمر به إسرائيل في عدوانها. مناقشة أي أطروحة تتعلق بالأسرى يجب أن تتم بعد وقف العدوان".

وأوضح: "قدم وفد حماس شرحا مستفيضا للأوضاع الميدانية والسياسية والحاجات المطلوبة لتحسين الظروف الإنسانية وزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني، وإيصال هذه المساعدات لكل مناطق القطاع في الشمال والجنوب".

وأكد “النونو”: "تحدثنا مع الأشقاء في مصر بوضوح عن موقفنا تجاه هذا العدوان وضرورة وقفه كأولوية الآن".