فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة صيدا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة صيدا شمال شرق طولكرم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأكد شهود عيان لـ"وفا"، أن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وتمركزت وسط البلدة، وفي محيط المسجد الشرقي فيها.

كما نفذت قوات الاحتلال، اليوم عدة اقتحامات منها، اقتحام بلدة يعبد غرب جنين، وأكد شهود عيان بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الشمالية الشرقية، وتجولت في شوارعها وداهمت عدة منازل، حيث دارت مواجهات مع قوات الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، مزودين بعدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتجولت في شوارعها واقتحمت احمد المنازل في منطقة خلة ياسين.