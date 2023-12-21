زامبيا تواجه تفشي الجمرة الخبيثة والكوليرا

سجلت زامبيا، التي تواجه بالفعل أسوأ وباء للجمرة الخبيثة منذ أكثر من عقد، حالات وفاة جديدة بسبب الكوليرا،وفقا لما ذكرته السلطات الصحية في البلاد.

وذكرت السلطات الزامبية أنه توفي أربعة أشخاص؛ بسبب الكوليرا في العاصمة لوساكا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا هذه العدوى إلى 64 في عموم البلاد منذ بداية العام،وفق ما نقله موقع "أوول أفريكا".

وتشهد القارة عدوى إسهال حادة ناجمة عن امتصاص طعام أو ماء ملوث بالبكتيريا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت وزيرة الصحة الزامبية سيلفيا ماسيبو، إن الحكومة توزع الكلور لتنقية المياه في المناطق المتضررة من الوباء ودعت السكان إلى احترام إجراءات النظافة الصارمة.

وتأتي هذه الوفيات الجديدة بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية أن البلاد تواجه أسوأ تفشي لمرض الجمرة الخبيثة منذ عام 2011، ومنذ بداية العام أودت الجمرة الخبيثة "أورانثراكس" بحياة أربعة أشخاص وإصابة 700 حالة مشتبه بها في البلاد،وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية،أن 26 من الحالات المشتبه فيها في زامبيا جاءت من "استهلاك اللحوم المأخوذة من جثث ثلاثة أفراس النهر".

وحذرت المنظمة من وجود خطر "كبير" لانتشار وباء الجمرة الخبيثة إلى الدول المجاورة،نظرا "للتنقلات المتكررة عبر الحدود للسكان والحيوانات".

وإلى جانب زامبيا، سجلت كينيا ومالاوي وأوغندا وزيمبابوي حالات إصابة بالجمرة الخبيثة هذا العام، مع إجمالي 20 حالة وفاة ونحو 1100 حالة مشتبه فيها.