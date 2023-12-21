الاتحاد الأوروبي يشارك بالتحالف الأمريكي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر عبر عملية "أتلانتا"

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد سيشارك في التحالف الأميركي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر عبر عملية "أتلانتا" التابعة للقوة البحرية للتكتل.

وقال بوريل في منشور على حسابه بمنصة "إكس" اليوم "إن تصرفات الحوثيين غير المسؤولة تشكل تهديدا لحرية الملاحة في البحر الأحمر.. وخلال الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي اليوم، وافقت الدول الأعضاء على المساهمة في عملية "حارس الرخاء" الأميركية من خلال عملية أتلانتا البحرية".

وتابع "سنكثف تبادل المعلومات بيننا ونزيد من تواجدنا بأصول بحرية إضافية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، أنها ستنضم إلى القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "رويترز" إن "الدنمارك ستنضم إلى التحالف البحري الدولي الجديد الذي أسسته الولايات المتحدة للتصدي للهجمات في البحر الأحمر".