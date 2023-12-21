فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم عراق بورين جنوب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قرية عراق بورين جنوب نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا" في البلدة، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتجولت في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر، إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 إمرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.