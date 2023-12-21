ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الفرنسي يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، أن بلاده تدعم دائمًا أوكرانيا و"لن تتخلى عنها"؛ حيث إن "مصلحتنا هي أن تعيش أوروبا في سلام، وتعرف بالتالي كيف تحافظ على هذا السلام على أراضيها". 

وقال ماكرون في حديثه، خلال لقاء تليفزيوني مع قناة "فرانس 5"، "لسنا في حالة حرب مع روسيا، لكن لا يمكننا أن نقبل أن تفوز روسيا بالحرب".

وشدد على أهمية مواصلة دعم أوكرانيا ماليا، بينما تتناقص الاعتمادات المالية المقدمة للبلاد، وخاصة من الجانب الأمريكي. 

وقال إنه يجب استمرار دعم وتعزيز أمن كييف، وسيكون هذا إحدى المسائل التي سيتم التطرق إليها في 2024، وقال "إن سيادة أوروبا هي التي على المحك".

الرئيس الفرنسي أوكرانيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا