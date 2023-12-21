افتتاح معرض «كما كان.. هكذا يكون» للخزافة التونسية سارة بن عطية بـ«التشكيليين».. صور

افتتحت نقابة التشكيليين، معرضًا للخزافة التونسية سارة بن عطية تحت عنوان "كما كان.. هكذا يكون"، وذلك فى السادسة مساء أمس الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، بمقر النقابة بالأوبرا.
حضر الافتتاح الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين، والوزير المفوض نائب السفير التونسي بالقاهرة، والدكتورة ميرفت السويفي أمين صندوق النقابة، وأستاذة الخزف بكلية التربيه الفنية، ولفيف منّ الأساتذه وفنانين الخزف.
وكانت قد افتتحت نقابة التشكيليين، مؤخرًا معرض "فلسطين فى الوجدان" تضامنًا مع القضية الفلسطينية على هامش الاحتلال الغاشم، ومعرضًا للفنان الدكتور أحمد سليم عن المرأة فى إطار مناهضة المجلس القومى للمرأة لظاهرة العنف ضد النساء.