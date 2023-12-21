استقرار أسعار العملات الغربية والأجنبية اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، قبل ساعات قليلة من اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي المصري لحسم مصير الفائدة المصرية في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية ومكاتب الصرافة، والسوق الموازية.

واستقر سعر الدولار بداية اليوم في البنك المركزي المصري عند 30.8389 جنيهًا للشراء و30.9586 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

وثبت سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 33.71 جنيه للشراء، و33.86 جنيه للبيع،

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.15 جنيه للشراء، 39.32 جنيه للبيع

كما سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.58 جنيه للشراء، و35.74 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.28 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع.

بيننا سجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.74 جنيه للشراء، و20.84 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع

وبلغ متوسط سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدرهم الاماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وشهد سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 استقراراً ملحوظاً ، لسجل متوسط سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

وبلغ الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.61 جنيه للبيع.