صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد للصومال بقيمة 100 مليون دولار

الخميس 21/ديسمبر/2023 - 12:56 ص

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم قرض جديد بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات للصومال بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستمرة في البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الموافقة على ترتيبات "التسهيل الائتماني الممدد" تتيح للصومال الصرف الفوري لحوالي 40 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية الدولة.

وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد وافقا على إعفاء الصومال من ديون بقيمة 4.5 مليارات دولار بعد أن أكملت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي سنوات من الإصلاحات المالية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.