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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد للصومال بقيمة 100 مليون دولار

الصومال
الصومال
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أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم قرض جديد بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات للصومال بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستمرة في البلاد.

 وأشار الصندوق إلى أن الموافقة على ترتيبات "التسهيل الائتماني الممدد" تتيح للصومال الصرف الفوري لحوالي 40 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية الدولة.

 وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد وافقا على إعفاء الصومال من ديون بقيمة 4.5 مليارات دولار بعد أن أكملت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي سنوات من الإصلاحات المالية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

صندوق النقد الدولي للصومال