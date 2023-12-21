بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الخميس 21/ديسمبر/2023 - 03:05 ص

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) بنسبة 0.28 %، لتصل عند مستوى 12.246،01 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.22 %، ليستقر عند 1.001،53 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.22 % بمجموع 906،95 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.37 % بمجموع 11.331،63 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 475 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 632 مليار درهم مغربي.