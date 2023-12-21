استقرار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

ما زالت حالة الاستقرار والهدوء تسيطر على أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرية المصرفية، وذلك قبل ساعات قليلة من أخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار بداية اليوم الخميس ، في البنك المركزي المصري حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

ووصل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

بينما سجل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في ( بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية ) .

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيها للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيها.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها.

فيما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك سايب حوالي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

واستقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في ميد بنك عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة حوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

وثبت سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان حوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

في السوق السوداء، سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 50.80 جنيها و50.90 جنيها للشراء، و51 جنيها و51.10 جنيها للبيع.