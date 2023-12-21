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الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، أمس الأربعاء، بعد أن عززت علامات على التراجع السريع للتضخم في بريطانيا الأسهم البريطانية.

 فقد سجل المؤشر الأوروبي (ستوكس 600) ارتفاعًا بنسبة 0.3 %، كما ارتفع مؤشر (فاينانشال تايمز) بنسبة واحد بالمئة، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني انخفض في نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وسط توقعات بأن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.

 وحفزت الآمال في تيسير السياسة النقدية العام المقبل، مؤشر (ستوكس 600) إلى الارتفاع بنسبة 13 % تقريبًا منذ بداية العام، مع صعود مؤشر (داكس) الألماني و(كاك 40) الفرنسي بالقرب من مستويات قياسية.

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