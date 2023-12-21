لبحث التعاون الثقافي.. أمين اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يلتقي سفير أذربيجان

استقبل الدكتور الخان بولوخوف، سفير أذربيجان فى القاهرة، الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية أمين عام اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا.

وقال المسلماني في بيان أصدره الاتحاد: "سعدت بزيارة سفير دولة أذربيجان الصديقة، ولقاء سفيرها الدبلوماسي والأكاديمي البارز الدكتور الخان بولوخوف، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وبين دوائر المجتمع الثقافى والفكرى فى أذربيجان".

وأضاف «المسلماني»: "لقد قادت أذربيجان بنجاح حركة عدم الانحياز فى السنوات السابقة، كما أنها تعمل بدأب لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 29، والذى ينعقد فى أذربيجان عام 2024، وهو العام الذى تحتفل فيه مصر وأذربيجان بمرور 30 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وباكو".

وتتطلع الأمانة العامة لاتحاد كتاب أفريقيا وآسيا لتوطيد العلاقات الأدبية والعلمية والفكرية مع المؤسسات والمنتديات الثقافية الآذرية ذات الصلة.

يذكر أن اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا قد تأسس عام 1958 فى سريلانكا، وعقد مؤتمره التأسيسى فى تركيا ، وانضمت إليه أمريكا اللاتينية بعد مؤتمر الاتحاد فى فيتنام عام 2013، وحينما تولى الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة المصري الأسبق قيادة الاتحاد قام بنقل مقره إلى القاهرة.

وقد شهد الاتحاد دوراً كبيراً لعدد من رموز الفكر والثقافة فى مقدمتهم الأديب والكاتب لطفي الخولي الذي تولى منصب الأمين العام للاتحاد عقب يوسف السباعي، وكان من بين نخبته الفكرية الأديب عبد الرحمن الشرقاوي والشاعر محمود درويش والكاتب إدوار الخراط وعدد من قادة المعرفة فى القارتين.