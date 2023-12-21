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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"،أمس الأربعاء، باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن قصف إسرائيلي لأطراف مناطق حدودية جنوبي لبنان، كما نفذت المدفعية الإسرائيلية  قصفًا استهدف بلدتي الخيام وكروم الزيتون جنوب لبنان.

يذكر أن، المتحدث الرسمى باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتى، أعلن إن اليونيفيل تبذل كل ما في وسعها لتهدئة النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل تقليل النزاعات بالقرب من الخط الأزرق، مشيرا إلى أن قوات اليونيفيل تقوم ببذل ما بوسعها من أجل تهدئة النزاع، وفتح قنوات للتواصل بين الجانبين، ومراقبة الخط الأزرق من خلال جنود من أكثر من 47 دولة.

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