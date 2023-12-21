مصطفى محمد يتسبب في طرد صديق صلاح ضمن خسارة نانت من ليون

تلقى فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، خسارة من مضيفه أولمبيك ليون بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب جروباما، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء الكناري في مواجهة ليون، وشارك بديلًا في الدقيقة 46 بدلًا من ماتياس أبلين.

وجاء هدف ليون الوحيد في اللقاء في الدقيقة 49 والذي جاء عن طريق ألكسندر لاكازيت من صناعة ريان شرقي.

وتسبب مصطفى محمد في طرد مدافع ليون، ديان لوفرين في الدقيقة 84 بعدما تدخل الأخير على مهاجم المنتخب الوطني بعنف، ليعود حكم المباراة إلى تقنية الفيديو ومن ثم يشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه صديق محمد صلاح السابق في ليفربول الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد نانت عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع ليون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر.