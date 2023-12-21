شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفًا في اكتساح ليفربول لـ«وست هام» بكأس كاراباو

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول لاكتساح وست هام يونايتد بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

وجلس صلاح على مقاعد بدلاء الريدز منذ بداية المباراة، وشارك بديلًا في الدقيقة 60 بعدما حل بدلًا من زميله المجري دومينيك سوبوسلاي.

وسجل محمد صلاح هدفًا ضمن الخماسية، بعدما أهدر فرصة هدف محقق، ليصحح خطأه ويزور شباك وست هام للمرة 11 في جميع البطولات، لينفرد بصدراة هدافي تاريخ مواجهات الفريقين.

افتتح سوبوسلاي التهديف في الدقيقة 28 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم أضاف كورتيس جونز الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم عزز الهولندي كودي جاكبو تقدم الحمر بهدف ثالث في الدقيقة 71.

وجاء دور محمد صلاح ليسجل هدفًا في الدقيقة 82 من انفراد تام بحارس المنافس بعدما استلم تمريرة ترينت ألكسندر أرنولد من وسط الملعب.

وعاد جونز ليختتم الخماسية في الدقيقة 84، فيما أحرز جارود بوين هدف وست هام الوحيد في اللقاء في الدقيقة 77.

وبذلك، أقصى ليفربول، وست هام من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، وتأهل إلى دور نصف النهائي رفقة تشيلسي، فولهام، وميدلسبره.