بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يقلب الطاولة على بوروسيا مونشنجلادباخ بالبوندسليجا

قلب فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، الطاولة على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

وشارك مرموش في فوز فريقه، مساء اليوم الأربعاء، حيث تواجد في التشكيل الأساسي وخاض دقائق المباراة كاملة.

وكان بوروسيا مونشنجلادباخ يتقدم على آينتراخت فرانكفورت في نتيجة الشوط الأول بهدف للا شئ، سجله ماكسيمليان فوبر في الدقيقة 27 من صناعة فرانك هونورات.

وفي الشوط الثاني، قلب رفاق عمر مرموش الطاولة على الضيوف بتسجيل هدفين في الوقت القاتل من اللقاء، إذ جاء الهدف الأول في الدقيقة 90+2 عن طريق أوريليو بوتا، وأحرز روبين كوخ الهدف الثاني في الدقيقة 90+7.

وعاد عمر مرموش إلى التشكيل الأساسي لفريقه، بعدما غاب عن مباراتين بسبب تعرضه لنزلة برد، ليعود لقيادة هجوم الفريق، الذي يعتبر هدافه في جميع المسابقات بالموسم الجاري حتى الآن.

وبتلك النتيجة، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني (البوندسليجا)، بينما تجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.