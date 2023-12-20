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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتفي بثنائية في شباك فولفسبورج

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج
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اكتفى فريق بايرن ميونخ بثنائية، ليفوز على نظيره فولفسبورج بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب فولكسفاجن أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

وكان الشوك الأول انتهى بتقدم البايرن على فولفسبورج بنتيجة 2-1، حيث افتتح جمال موسيالا التهديف للعملاق البافاري في الدقيقة 33، ثم أضاف الدولي الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وقلص ماكسيمليان أرنولد الفارق بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 45+1، ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف، ليكتفي بايرن ميونخ بالهدفين الذي سجلهما في الشوط الأول ليحصد الثلاث نقاط.

وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 38 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند 19 نقطة في المركز العاشر.

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