وزير قطاع الأعمال: لدينا مخزون من المادة الخام يكفي إنتاج 10 ملايين علبة سجائر

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات العمل بشركة الشرقية للدخان.

وأشار موسى خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن الدول كان لديها مخزون يكفي لإنتاج 10 لـ 11 ملايين علبة سجائر يوميا وذلك قبل الأزمة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الإنتاج قل لـ5 و6 ملايين علبة سجائر في اليوم بسبب أزمة سلاسل الإمداد ورفع الأسعار، منوها أن اليوم عاد معدل الإنتاج لكليوباترا بصفة خاصة لما كانت عليه قبل الأزمة.

وأعلن محمود عصمت أن الدولة تقوم بشراء مادة خام للسجائر بنحو 70 مليون دولار فأكثر، وحال توافر المخزون عاد الإنتاج لطبيعته حتى توزان السوق الفترة المقبلة.

وقال وزير قطاع الأعمال: «اليوم تنتج الدولة 9 ملايين علبة سجائر، ونقول أزمة السجائر المصرية انتهت، ونسعى لوضع خطة لضبط الأسعار الطبيعية».