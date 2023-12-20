الرئيس الجزائري ينهي مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبونق، اليوم، مهام رئيس المجلس الجزائري الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوشناق خلادي، وعين ربيعة خرفي خلفًا له.

يذكر أن المجلس الجزائري الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، يعد مؤسسة استشارية، ومنصة للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن الجزائري.

وتتمثل مهام المجلس في إشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التعليم والتدريب والتعليم العالي، وإعادة صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية.