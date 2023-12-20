كأس كاراباو.. محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول أمام وست هام

شارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول ضد وست هام يونايتد، المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ودخل صلاح بديلًا في المباراة، بعدما جلس على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء، وحل بدلًا من المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 60.

ويسعى محمد صلاح في مباراة الليلة، أن يسجل هدفًا حتى يكون هدافًا لتاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويتقدم ليفربول على وست هام بثنائية دون رد حتى الآن، سجل الأول سوبوسلاي في الدقيقة 28 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم أضاف كورتيس جونز الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعدما استلم تمريرة زميله داروين نونيز في منطقة العمليات.

ودخل ليفربول، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز - كوانساه - فان دايك - تسيميكاس

خط الوسط: إيندو - سوبوسلاي - كورتيس جونز

وفي الهجوم: هارفي إيليوت - كودي جاكبو - داروين نونيز.